Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi.
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı