Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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