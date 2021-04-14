Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle hem ülkemizde hem dünya da kadın haklarına saygıyı getirmedi.