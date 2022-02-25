Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika, Haberler

title