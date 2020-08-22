Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSMAİL HENİYYE İLE GÖRÜŞTÜ Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: DHA