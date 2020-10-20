Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."
20.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:42
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara