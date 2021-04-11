Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.