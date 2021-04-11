Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını gizlemek için istismar ettikleri en önemli...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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