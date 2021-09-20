Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden... - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden...

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

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/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden... - Haberler
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