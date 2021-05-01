Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle birlikte iftar yaptı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle bir araya gelerek iftar yaptı. İftar programı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, "İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Tuzla'da bulunan bir fabrikaya geldi. Buradaki işçilerle bir araya gelen Erdoğan, işçilerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

"İŞÇİNİN KUTSAL ALIN TERİNİ SÖMÜRMEK İSTEYENLERE ÜLKEMİZDE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İftar programı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok farklı anlatırken, bugün Paris'te bütün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Barışın egemen olduğu bir günü bu hale getirmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yaralama vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, emek bayramı diyeceğim, kutlu olsun" dedi.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı