Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan