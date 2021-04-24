Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne bağlandı.
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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