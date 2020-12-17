Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi onuruna yemek verdi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi onuruna yemek verdi

17.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:36
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi onuruna yemek verdi

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna yemek verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan ve Kazımi, resmi akşam yemeğine geçti.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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