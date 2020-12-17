Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan ve Kazımi, resmi akşam yemeğine geçti.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz