Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır."

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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