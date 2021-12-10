Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır."
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet