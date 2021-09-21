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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u Türkevi'nde kabul etti. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. - NEW YORK

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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