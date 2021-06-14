Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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