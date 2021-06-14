Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı