Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel