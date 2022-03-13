Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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