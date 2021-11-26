Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 Konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize, vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar, sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle teslim edildi. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan rahmet, bir taraftan millet. Sevgili İzmirliler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlığımız, AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir" dedi.

"Geçtiğimiz haftalarda, gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. İzmir'de maalesef gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane olmadığını öğrendik. Şehrimizin tarihinde önemli yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphane ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz."