Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı

29.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:04
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabulü başladı

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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