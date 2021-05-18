Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Çorum'da esnafı sevindirdi

Gelen son dakika haberine göre Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni esnaf destek programını olumlu bulduklarını bildirdi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni esnaf destek programını olumlu bulduklarını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu süreçte devletin çeşitli şekillerde esnafı desteklediğini ifade eden Gür, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı son destek programını olumlu bulduk. Çorum esnafı adına destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 1 Mart 2020'den bu yana savaştığımız koronavirüs salgınının biran önce son bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gür, devletin salgının yayılımını önlemek için aldığı kararlara katıldıklarını ancak bu süreçte iş yerleri kanunla kapatılan esnaf ve sanatkarların öncelikli desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olması, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile çalışanlarının SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması, esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, esnaf ve sanatkarlarımız ile çalışanlara Kovid-19 aşısında öncelik tanınması, esnafa acil olarak faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisinin verilmesi, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan