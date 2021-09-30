Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel hayatını kaybetti

Hüseyin ÇAKMAK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Erdoğan, hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans üzerinden kısa sohbet etmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunçel son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Temmuz ayında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı törenine katılmıştı. Törende, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, Tunçel'e oyuncak araba hediye etmiş çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Yaklaşık 3,5 yılda 19 kez ameliyat olan Abdulkadir Tuncel dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunçel için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunçel'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tunçel'in tabutu cenaze aracına konuldu. 5 yaşında hayatını kaybeden Abdulkadir Tunçel'in cenazesi Kayaşehir'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

"5 YAŞINDA 19 AMELİYAT GEÇİRDİ"

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVERDİ"