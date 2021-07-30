Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.