Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
05.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:26
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten