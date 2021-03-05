Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

05.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:26
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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