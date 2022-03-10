Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Mehmet Tosun - Güncel