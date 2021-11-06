Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Projesi, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırına kadar önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Projesi, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırına kadar önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tamamlandı. Engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız." - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet