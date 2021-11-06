Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı. (1)