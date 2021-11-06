Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da...

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (4)
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