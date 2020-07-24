Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Fatih'te kafede çay içti Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.



- İstanbul CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet 'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti. Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı. Bir süre daha kafede vakit geçiren Erdoğan, daha sonra tekrar dışarı çıktı. Kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, buradan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan kafede bir saati aşkın süre kaldı.- İstanbul Kaynak: DHA