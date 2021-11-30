Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki önemli destek paketi hazırladık.
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki önemli destek paketi hazırladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri