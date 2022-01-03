Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya...
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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