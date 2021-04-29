Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:14:04. #1.14#

title