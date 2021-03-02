Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar...
02.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:38
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten