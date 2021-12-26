Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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