Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet