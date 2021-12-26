Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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