Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır." Kaynak: AA