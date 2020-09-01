Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
01.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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