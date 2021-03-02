Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz"

02.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:01

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (10)

Erdoğan: "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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