Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HOCALI'DA HUNHARCA KATLEDİLEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM
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Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HOCALI'DA HUNHARCA KATLEDİLEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM

26.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:03
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HOCALI'DA HUNHARCA KATLEDİLEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM

Son dakika haberleri... Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda,  "Yıllar geçse de anısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamının 29. yıldönümünde, kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin, acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Tek millet iki devletiz... Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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