Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin en yaygın ve en etkin sosyal destek politikalarını hayata geçirmek suretiyle hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı. Darülaceze Başkanlığındaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, darülacezenin hizmet yelpazesini genişlettiğini belirterek, "Yurt ve kültürel tesislerimizin Darülaceze'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu ödüllü projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkesi, özellikle hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri iftihar verici bir projedir. Bu tesis 1068 yatak kapasitesi ile misyonuna uygun bir yer olacaktır. İnşaata katkı sağlayacak herkese şükranlarımı sunuyorum. Her yatırım önemlidir ama doğrudan insana üstelik de bakıma muhtaç insana yapılan yatırım çok daha önemlidir. Sadece ve sadece Allah rızası gözetilerek yapılan bu yatırımın hayattaki getirisi de hayır duasıdır" dedi.

"HİÇ KİMSENİN KENDİSİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEYECEĞİ BİR SİSTEM KURDUK"

Arnavutköy'deki projenin ülke için bir örnek olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölgenin çocuğuyum. Darülaceze'yi iyi bilirim. Belediye Başkanı oldum Ayazağa kampüsünü yaptım. Ayazağa ile beraber bir sıçrama gerçekleşti. Arnavutköy'deki bu devasa yere başlıyoruz. Hayırseverlerimizin oraya olan katkısı inanıyorum ki dünyada Arnavutköy'deki Darülaceze'mizi bir örnek olarak yansıtacak, onunla iftihar edeceğiz. Türkiye'nin en yaygın ve en etkin sosyal destek politikalarını hayata geçirmek suretiyle hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk" dedi.

"ÜLKEMİZİ BU ALANDA GIPTA EDİLEN BİR HALE GETİRDİK"

Destek politikalarının her alanı kapsadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi bu alanda gıpta edilen bir hale getirdik. Bu destekleri insanlarımızı kendi tabii aile hayatı içinde tutarak veriyoruz. 60 yaşın üzerindeki 170 binden fazla 65 yaşın üzerindeki 150 bine yakın büyüğümüzü kendi ailesi yanında destekliyoruz. Engellilerin topluma katılma konusunda da en büyük atılımlar bizim dönemimizde gerçekleşti. 536 bine yakın engellimize aylık ortalama bin 790 TL destek veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı da 60 bini aştı. Devlet korumasındaki çocuklarımız ile ilgili sistemi baştan sona değiştirdik. 139 bine yakın çocuğumuzun, sağladığımız sosyal ve ekonomik destekle kendi aileleri veya yakınları yanında hayatlarını sürdürmelerini temin ediyoruz. Aynı şekilde 18 binin üzerinde çocuğumuz da evlat edinilmek suretiyle bir aileye kavuştu. Risk grubundaki çocukların ve ailelerin izlenmesi konusunda 67 bine yakın evladımızı yakından takip ettik" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ GÖREVE GELDİĞİMİZDE 2 MİLYAR LİRAYDI, GEÇTİĞİMİZ YIL BU RAKAM 69 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Her kesimi koruyan gözeten ve destekleyen politikalar geliştirildiğini ve bunların uygulandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi göreve geldiğimizde 2 milyar liraydı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu. 19 yılda verdiğimiz sosyal desteklerin tutarı 434 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kendilerine devlet tarafından verilen sosyal yardım kartları ile ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Elbette gönlümüz her bir vatandaşımızın desteğe ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebileceği seviyeyi ulaşmayı istiyoruz. Ancak dünyanın hiçbir yerinde böyle bir idealin olmadığı ortadadır" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, "Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse demokrasiden kalkınmaya tüm alanlarda geçmişin herhangi bir döneminin fersah fersah ilerisinde olduğunu inkar edemez. Bizim kuşağımız 1960 darbesinde çocuktu. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970'ler gençlik yıllarına denk geldi. İdeolojik ve etnik kökende nasıl bölünmeye, darbe taşlarının nasıl döşendiğini bizzat yaşadık gördük. 1980 darbesi ile ülkemizin tekrardan saf dışına itildiği bir felaketti. Darbenin ardından yeniden toparlanmaya çalışan Türkiye bölücü örgütünün eylemleri ve koalisyon hükümetlerinin yol açtığı patinajla karşılaştı" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYONA YAKIN YURT KAPASİTESİNE SAHİP OLAN BİR İKTİDARIZ"

Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çirkin bir kampanya sürdürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden yalan yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Yurtlarda 2 bilemedin 3 kişilik odalarda öğrencilerimizi ağırlıyoruz" dedi.

(İHA)