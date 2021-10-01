Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz,...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri