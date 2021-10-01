Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz,... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz,...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz,... - Haberler
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