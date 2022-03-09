Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Herzog'la görüşmede) Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz...
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Herzog'la görüşmede) Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Herzog'la görüşmede) Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel