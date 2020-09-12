Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını,...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını,...

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir" dedi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan,
12.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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