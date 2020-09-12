Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını,... Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA