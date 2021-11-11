Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3'te birine...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3'te birine ulaştırmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3'te birine ulaştırmaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1)
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