Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.