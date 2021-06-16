Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:44:05. #1.15#

title