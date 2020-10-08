Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa...
08.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:57
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel