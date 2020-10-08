Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa...

08.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:57
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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