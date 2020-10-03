Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı...