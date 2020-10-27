Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
27.10.2020 00:16 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:20
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı