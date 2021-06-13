Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir"

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir" Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti. Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO 2030 sürecine ilişkin önemli kararların alınacağı bir zirveye katılacağını vurgulayan Erdoğan, "İttifaka verdiğimiz önemin altındı bir kez daha çizeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerde taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de bu hususları vurgulayacağız" şeklinde konuştu.

"Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir"

Suriye'de hastaneye yönelik terör saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Bugün küresel istikrarı riske atan krizlerin çoğu bölgemizde yaşanıyor. DEAŞ'tan PKK'ya, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar aynı anda birçok terör örgütü ile mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi sınırlarımız içinde değil Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda veriyoruz. Dün Afrin'deki hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorları, hastaların olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irakta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" diye konuştu.

"NATO müttefiklerimizden ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini bekliyoruz"

Türkiye'nin sadece terör ile değil düzensiz göç ile de yoğun şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin sınırları NATO'nun da sınırlarını oluşturuyor. Biz kendi sınırlarımız korurken, NATO sınırlarını da koruyoruz. Farklı cephelerde verdiğimiz mücadelelerde haklı olarak ittifak ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Zirve sırasındaki müttefiklerimize başta terörizm olmak üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi de ifade edeceğiz. 1952'den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katıklar Türkiye'nin NATO'daki yeri ve önemi konusunda mihenk taşıdır. Günümüzde de NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. 2030'a giden süreçte Türkiye'nin ittifaktaki rolünün daha önem kazanacağına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Zirvede birçok ülkenin devlet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, "Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri, hem NATO bünyesinde işbirliğimizi değerlendireceğiz. NATO zirvesi sonrasında kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bölgemiz barış refah istikrarının teminatıdır. Bu süreç içerisinde özellikle Azerbaycan Karabağ'da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale son vermiştir. Bu zafer aynı zamanda bölgede karılı barış ve istikrarın kapısını aralamıştır. Bakü'de zafer geçit törenini izlemiştim. Bu seferki ziyaretimde ise Bakü'nün yanı sıra zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Birçok sanatçı yetiştiren ve Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran Çarşamba günü A Milli Futbol takımımızın Galler maçını da Aliyev ile birlikte izleyeceğiz. Yurt dışı ziyaretlerimizi ardından yurda dönere 17 Haziran'da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bölgedeki 13 ülkenin tamamını aynı masada buluşturan işbirliği sürecinin dönem başkanlığını bu toplantıda Yunanistan'a devredeceğiz. 18 Haziran Cuma günü Antalya Diplomasi Formu'na katılacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastaneye yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir" - Haberler
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