Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti

Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
10.08.2020 01:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti. Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastanede kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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