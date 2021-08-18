Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz.