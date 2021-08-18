Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona... - Haberler
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