Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz.