Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz."
11.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:10
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz