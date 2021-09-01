Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik,...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir