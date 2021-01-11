Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz."
11.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:46
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal