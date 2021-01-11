Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz."
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz."

11.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:46
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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