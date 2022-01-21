Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de açıkladığım gibi bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veya bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, bu kadar büyük bir nüfusa hakim, bir de öbür taraftan da Rusya'nın alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, gücü olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Rusya ile ilişkilerin "güzel bir şekilde devam ettiğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu, siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bu alanlarda, bu konularda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin, biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz, bu konuda üzerimize düşen görev ne ise bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek (Vladimir) Zelenskiy'e gerek Sayın (Vladimir) Putin'e de ifade etmiştim.

Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."

"Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve Türkiye'de Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın hatırlatılması ve "Önümüzdeki döneme ilişkin tedbir düşünüyor musunuz? Aşılama çalışmalarında istenilen seviyede ilerleme sağlanıyor mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda bir defa aslında Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanı'm da var ama hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif, vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Bu da tabii şunu gösteriyor: Yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiği ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde -dikkat edilirse- hızla gerçekleşti ve şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da öyle anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın konusunda her geçen gün daha iyiye gidildiğini belirterek vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını istedi. Erdoğan, "Ondan sonra 'Niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'a, müzeyi ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının ardından MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.