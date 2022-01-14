Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda" - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda"

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor."

"Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir."

"Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik."

(İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke...

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gözümüz uzayda.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda.

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