Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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