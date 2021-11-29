Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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