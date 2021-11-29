Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet