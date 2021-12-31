Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.