Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline...

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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